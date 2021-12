Apple bate recordes graças ao iPhone 6

A Apple encerrou 2014 com um trimestre recorde graças às vendas de seus iPhones, especialmente seu novo dispositivo iPhone 6, que elevaram seu lucro líquido até US$ 18,024 bilhões, um aumento anualizado de 37,8%, segundo informou a empresa nesta terça-feira.

Entre outubro e dezembro, a empresa ingressou US$ 74,599 bilhões, 29,5% a mais que há um ano, e suas margens de lucro aumentaram 36,1%.

O executivo-chefe da empresa, Tim Cook, qualificou de histórico e incrível o resultado obtido pela Apple, que superou as expectativas dos investidores financeiros, onde as ações da tecnológica subiram mais de 5% nas negociações realizadas após o término da jornada de hoje em Wall Street.

Por trás destes números esteve a boa recepção aos novos modelos de iPhone, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, que após serem lançados em setembro se transformaram no principal produto da Apple durante as festas de fim de ano.

No total, a empresa comercializou 74,5 milhões de telefones durante o último trimestre (46% a mais que no mesmo período do ano passado) e, embora Cook não tenha dado detalhes, assegurou que o iPhone 6 foi o dispositivo "mais popular".

China e Brasil foram os países onde as vendas destes telefones cresceram com mais força, segundo dados da empresa.

A Apple faturou 57% mais com a venda de IPhones no último trimestre que no mesmo período em 2013, e seu negócio de telefones celulares representou 68,6% de sua receita total.

