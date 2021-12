Apostas da Mega da Virada começam nesta segunda-feira

Os adeptos dos jogos da Mega-Sena podem começar a pensar as apostas para Mega da Virada, que começam nesta segunda-feira, 11. O resultado será no dia 31 de dezembro, com estimativa de R$ 200 milhões na premiação.

A primeira edição da Mega da Virada foi em 2009 e, desde então, se tornou o jogo mais popular das Loterias da CAIXA. Na ocasião, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões, divididos por dois ganhadores, um de Santa Rita do Passa Quatro (SP) e outro de Brasília (DF). Na edição de 2012, foram R$ 244,7 milhões para três ganhadores, de Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP).

O prêmio, diferente dos demais, não acumula. Se não houver ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao dos acertadores de cinco números. Se o fato ocorrer novamente, os acertadores da quadra dividirão todo o prêmio e assim deve prosseguir.

Se o resultado tiver apenas um ganhador, o prêmio será depositado na Poupança da CAIXA, a pessoa poderá se aposentar e viver com rendimentos de R$ 1,2 milhões por mês.

