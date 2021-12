Apostador de Salvador é um dos ganhadores de sorteio polêmico da Mega-Sena

Um apostador de Salvador foi um dos quatro ganhadores do prêmio de R$ 38 milhões da Mega-Sena. O sorteio, realizado na noite de sábado, 23, em Campina Grande (PB), foi marcado por uma polêmica e virou alvo de reclamações de internautas por causa dos números sorteados, todos eles na casa dos 50.

Veja os números sorteados: 50 - 51 - 56 -57 - 58 - 59

A coincidência foi tema de discussão nas redes sociais. Usuários do Twitter, por exemplo, publicaram suas 'desconfianças' em relação ao sorteio, inclusive pelo fato de quatro apostadores terem jogado esta sequência numérica.

Além da aposta de Salvador, os outros vencedores são das cidades de Maranguape (CE), Marabá (PA) e Canoas (RS). Cada um levará um prêmio de R$ 9.627.559,21. Já a quina contemplou 152 apostas, cada uma com um prêmio de R$ 17.089,52. Mais de 4,8 mil bilhetes acertaram a quadra e cada um ganhará um prêmio de R$ 770,52.

O próximo concurso será sorteado na quarta-feira, 27, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica. O valor da aposta mínima é R$ 3,50.

Confira a repercussão nas redes sociais:

O mais assustador não é o resultado da mega-sena, mas que quatro pessoas apostaram nessa sequência pic.twitter.com/So5QsPxWY3 — Samuel (@SamTadeu) 24 de junho de 2018

50-51-56-57-58-59 foram os números sorteados da Mega-Sena. Não tem fraude não, amiguinhos. — Joselito Müller (@JoselitoMuller3) 24 de junho de 2018

Então galera, sera que mega sena é furada mesmo? Só acho que algo de errado não esta certo com esse "sorteio" pic.twitter.com/725Boy9pJo — Cuei (@coelho1806) 24 de junho de 2018

Eis os números do último concurso da Mega-Sena. O sorteio foi manual. Imagine se fosse eletrônico. pic.twitter.com/zqxTuCsKFy — Paulo Martins (@PauloMartins10) 24 de junho de 2018

50 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59. números da mega sena ganhador de porto alegre QUEM JOGA ESSES NÚMEROS, PELAMORDEDEUS? — #nopatience (@Kgsteiner) 24 de junho de 2018

Mega Sena hoje 50 51 56 57 58 59 Isso sim é aleatoriedade. — penso estranho (@pensoestranho) 24 de junho de 2018

Agora que a mega sena apresentou essa impressionante sequência premiada e ainda teve quatro acertadores estou cem por cento convicto de que enfrentaremos a Alemanha na final e nos vingaremos dando de seis a zero. Muito mais fácil de acontecer. — Guarabyra (@Gutbyra) 25 de junho de 2018

adblock ativo