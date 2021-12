Apostador de Porto Seguro ganha mais de R$ 1 milhão na Quina

Um apostador de Porto Seguro, no interior da Bahia, acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 3.461 da Quina. Ele faturou o prêmio de R$ 1.149.303,13. Os números sorteados foram 11-14-31-34-44. A quadra também saiu para 145 bilhetes e vai pagar R$ 3.165,84, já o terno paga R$ 83,45 para 7.858 apostadores. O próximo concurso da Quina, desta quinta-feira, 10, pode pagar R$ 500.000,00.

adblock ativo