Aposta única leva R$ 22 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

Uma aposta de Unaí (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2030 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira, 11, no município de Aimorés (MG). O prêmio estava acumulado em R$ 22 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04 - 27 - 38 - 40 - 58 - 59

A aposta vencedora levará um prêmio de R$ 22.122.662,60. Sessenta e três bilhertes acertaram a quina e receberão cada um R$ 39.656,35. Mais de 4 mil apostas acertaram quatro números e levam cada uma R$ 888,49.

O prêmio estimado para o próximo concurso (2031), que será sorteado no sábado, 14, é de R$ 3 milhões.

