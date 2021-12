Aposta única do Rio de Janeiro ganha R$ 24,6 milhões da Mega-Sena

Uma aposta única feita no Rio de Janeiro ganhou prêmio de R$ 24,6 milhões da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite do sábado, 2, em Guaraciaba (SC). O resultado é válido para o concurso 2121. As dezenas sorteadas foram: 08 - 10 - 17 - 29 - 37 - 40.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, 82 apostas levaram R$ 31,9 mil ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também foram registradas 5,4 mil apostas ganhadoras da quadra (quatro dos seis números sorteados), que foram premiadas com R$ 682,17.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na próxima quarta-feira, 6. O apostador que acertar as seis dezenas sozinho poderá levar para casa cerca de R$ 3 milhões.

