Aposentados do INSS recebem parcela do 13ª a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 25, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começam a receber a segunda parcela do 13º salário.

A primeira parcela havia sido liberada em agosto e correspondeu a 50% do valor de benefício assegurado pelo instituto. Já a segunda parcela será equivalente a outra metade do montante.

Segundo informações do portal do INSS, a segunda parcela do 13º é paga a todos os beneficiários da Previdência Social. Quem quiser consultar o valor a receber, basta acessar o portal Meu INSS, no Extrato de Pagamento de Benefício.

