Aposentadoria: oportunidade de apostar no sonho de empreender

Cerca de 25% dos brasileiros partilham o desejo de empreender na aposentadoria, segundo a pesquisa Preparo para a Aposentadoria 2017, elaborada pelo Instituto de Longevidade – Mongeral Aegon.

Aos 77 anos, a administradora de empresas aposentada Yeda Mattos, moradora da Pituba, faz a gestão do próprio negócio, voltado para a venda das peças de tecidos que produz de forma manual.

Denominado de Kriart – Yeda Mattos, ela montou o negócio há 27 anos, momento em que aproveitou o tempo livre da aposentaria para fazer cursos de tecelagem e concluir o planejamento da empresa.

"Sempre fui muito ligada com a arte, mas faltava tempo para me dedicar e ganhar dinheiro com ela. Assim que fiquei aposentada, decidi empreender na venda de produtos em patchwork, termo usado para o trabalho manual com partes de tecidos", explica Yeda.

Com o apoio do marido, o engenheiro civil aposentado Adolf Boness, 77 anos, Yeda organiza a logística de venda das peças do negócio, comercializados em eventos de empreendedorismo e nas feiras de artesanato da cidade.

"Como o meu joelho ficou dodói, por causa da artrose, larguei o tear e passei a ficar apenas com a produção de peças feitas na máquina de costura. São produtos como os panos de prato e jogos americanos, vendidos em feiras e eventos", conta Yeda.

Planejamento e gestão

Para Fabrício Barreto, técnico na Bahia do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA), a experiência de vida das pessoas que resolvem empreender na aposentadoria é um fator positivo. Com o objetivo de garantir a maior segurança ao negócio, os empreendedores precisam obter conhecimentos relacionados com a área de planejamento e gestão de empresas.

"É importante saber aproveitar a vivência de mercado, ainda que seja apenas como funcionário de determinada empresa. Acrescido ao conhecimento de vida, é fundamental realizar estudos com o foco em desenvolver a visão de gestão", explica Barreto.

Dentro do universo empreendedor, Barreto destaca que a troca de conhecimento com os gestores mais jovens traz vantagens para os aposentados. O objetivo da interação entre gerações é criar estratégias de inovação.

Ciente da importância de inovar no mercado, a funcionária pública aposentada Maria Julieta Lomanto, 66 anos, e a filha Júlia Lomanto, 38 anos, montaram a Frutices Hortifrúti, empresa de venda de alimentos.

A filha Júlia, formada em administração de empresas, ajudou no processo de escolha do local onde vai ser inaugurada a primeira loja do negócio, prevista para o próximo mês, no Horto Florestal.

"A gente percebeu que existe pouca opção de negócios voltados para a venda de hortaliças e legumes na região. Há pouco mais de um ano, com o apoio dos técnicos do Sebrae-BA, finalizamos o planejamento do negócio e vamos inaugurar a loja", conta.

A vontade de empreender de Maria esbarrava na falta de tempo para pensar no negócio, por conta da necessidade de dedicação ao trabalho. No ano de 2015, após se aposentar, ela encontrou a atmosfera perfeita para tocar o projeto.

"Assim que aposentei, ganhei tempo para empreender com tranquilidade. Eu realizei o sonho de montar o próprio negócio e atuar junto com a minha filha. Ela é jovem e tem experiência prática e teórica de administração de negócios", explica Maria.

*Sob supervisão da editora Joyce de Sousa (interina)

