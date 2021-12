Após uma semana de baixa, gasolina aumenta 14% em Salvador

O preço da gasolina subiu cerca de 14% em Salvador nesta quinta-feira, 8. Isso acontece uma semana depois dos postos de combustíveis reduzirem o custo com o combustível em até 9,12%. Nesta quinta, as bombas de estabelecimentos na Avenida Paralela já cobram R$ 2,99 pelo litro da gasolina, antes o valor era de R$ 2,61.

Assim como a redução, a alta no custo da gasolina ganhou espaço nas redes sociais. No grupo "Trânsito Salvador" no Facebook, onde os participantes anunciavam os postos com preços mais em conta, a internauta Bete Degado comentou o reajuste. "Quem abasteceu, abasteceu...quem não abasteceu...'já era gasosa barata'.... os postos atualizaram hoje a R$ 2,89 e R$ 2,99 o litro da gasolina...quem achar menos corre!!".

A internauta Nyldaum Nuozpycio, que participa do grupo, falou sobre o reajuste: "Fui pego de surpresa...R$ 2,97 sem poder escolher outro". Edson Bonfim, do grupo, também percebeu a variação. "Hoje (quinta) vi no posto Menor Preço em Narandiba, gasolina comum e aditivada por R$ 2,86. Até terça-feira, no mesmo posto, estava por R$ 2,57".

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis na Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Costa, diz que, assim como a redução, a alta faz parte do processo de disputa de mercado. "Quando tem uma situação concorrencial com um (posto) vizinho, os empresários reduzem, mas acabam retornando ao valor anterior. Agora está voltando ao patamar que estava na semana passada", explica.

De acordo com ele, os empresários não teriam como manter o preço de R$ 2,61, por conta da carga tributária. "Esse valor é irreal. A tendência do combustível é se posicionar em cima da carga tributária. Só reduziria, se houvesse queda nos custos com impostos", diz.

