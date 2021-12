Após ser criticado por Marinho, Guedes diz que ministro é ‘desleal’ e 'despreparado'

Depois de ser criticado pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse Marinho é "despreparado, desleal e fura-teto". Guedes ainda adicionou: "Não acredito que Marinho falou mal de mim. Se falou mal, isso mostra que ele, em primeiro lugar, é despreparado, além de desleal e fura teto", disse o ministro nesta terça-feira, 2.

De acordo com informações do Estadão, o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, não poupou críticas ao titular da Economia, ele teria dito que o Renda Cidadã sai por bem ou por mal. "A gente está tentando fazer da melhor forma possível. Estamos tentando manter o teto, mas há pressão para flexibilização", teria dito Marinho.

O teto de gastos é a regra constitucional que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. As declarações de Marinho circulam nas mesas de operação de investidores e mostram o desgaste de Guedes com Marinho, que é considerado mais próximo de Bolsonaro.

adblock ativo