Após promoções, gasolina volta a ficar mais cara em Salvador

Os motoristas de Salvador devem estar com o ditado "felicidade de pobre dura pouco" na cabeça. Isso porque 11 dias após uma onda de promoções nos postos da capital baiana, a gasolina voltou a ficar mais cara nesta terça-feira, 28.

Um exemplo deste reajuste nas bombas pôde ser verificado no posto Menor Preço, em Narandiba, que teve um aumento de R$ 0,26, se comparado com o último dia 17. Na época, o Portal A TARDE constatou que o litro do combustível era vendido por R$ 3,26. Hoje, é comercializado a R$ 3,52.

Já o combustível mais caro está sendo vendido a R$ 3,59, em bairros como Pirajá e Pernambués e na avenida Tancredo Neves.

O presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia, José Augusto Costa, explica que as promoções envolveram uma parte dos empresários do setor em Salvador, que tentou aumentar as vendas, já que houve uma redução de cerca de 30% no consumo de gasolina na cidade.

O sindicalista avalia que a estratégia não obteve êxito. "O consumo não retomou, continua caindo. Quem baixou pensando que ia vender mais, acho que não se deu bem. Eles perderam no ganho (no valor cobrado por litro) e não ganharam em escala. E quem faz promoção precisa ganhar em escala", disse.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado no dia 22 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gasolina foi o segundo item que mais influenciou a inflação em Salvador, entre janeiro e junho deste ano. O custo do combustível teve alta de 12,56%.

Menor preço

Apesar do aumento em alguns postos, há estabelecimentos vendendo gasolina ainda mais barata, apesar de não ser com o mesmo valor de semanas atrás. Um exemplo é o posto de bandeira Shell, no Rio Vermelho. Lá, o combustível é comercializado a R$ 3,44 (litro).

