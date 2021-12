Após privatização, BR Distribuidora terá nova identidade

Após a privatização ocorrida há oito meses atrás, a BR Distribuidora vai ganhar uma nova identidade a partir dessa semana. A mudança, que vai afetar o visual dos seus 7,7 mil postos, deve se estender por cinco anos e consumir cerca de R$ 1 bilhão em investimentos.

Apesar das transformações, o nome Petrobras será mantido nas testeiras dos postos, instaladas na cobertura da área de abastecimento para identificar a fornecedora dos combustíveis. Belém (PA), Brasília (DF), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ) foram as primeiras cidades a passar pela mudança.

A parceria foi estendida por até 20 anos através de contrato. A BR Distribuidora é líder no mercado de combustíveis e lubrificantes, com até 25,3%, à frente da Raízen (junção da anglo-holandesa Shell com a Cosan) e da Ipiranga. Nos nove primeiros meses de 2019, a BR faturou R$ 70 bilhões.

adblock ativo