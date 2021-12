Após Natal, trabalhador deve correr para não perder abono do PIS 2015

Logo após o feriado do Natal, os trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano-base 2015 e que ainda não sacaram o dinheiro devem ficar atentos: já termina na próxima quinta-feira, 28, o prazo para o saque do beneficio nas agências bancárias.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, cerca de 6% de inscritos nos programas de Integração Social (PIS) e de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep), aproximadamente, 1,4 milhão de pessoas, não haviam sacado o dinheiro até o fim de novembro.

O abono salarial é pago para inscritos no PIS/Pasep há cinco anos ou mais e que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Alerta

“O dinheiro do abono salarial é do trabalhador e pode ajudá-lo muito neste fim de ano”, frisa o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que divulgou um alerta, em nota na imprensa e no site do ministério: “Se você trabalhou formalmente em 2015, não deixe de ver se têm direito ao benefício, e procure uma agência bancária para sacá-lo”.

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho. Depois, basta inserir o CPF ou número do PIS/Pasep e a data de nascimento para fazer a consulta.

Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158. É recomendando que sempre se esteja com todos os documentos, a exemplo dos números de registro, na mão.

Valores

O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente em 2015. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor na íntegra. Quem trabalhou um mês, por exemplo, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937.

Os trabalhadores da iniciativa privada, que são vinculados ao PIS, sacam o dinheiro nas agências da Caixa ou lotéricas de todo o país. Já os servidores públicos, com vínculo no Pasep, retiram o benefício no Banco do Brasil.

O Ministério do Trabalho alerta aos trabalhadores que esta já é a segunda chance dada para o saque do abono salarial dos dois programas, referente ao ano-base 2015. O prazo para solicitar o abono acabou sendo reaberto em 27 de julho, com previsão de encerramento agora no dia 28. O novo prazo foi divulgado no final de junho quando se encerrava o período para o saque, mas por conta de pendências nem todos os trabalhadores conseguiram sacar o dinheiro.

adblock ativo