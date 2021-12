Após epidemia de coronavírus, taxas de navio-tanque despencam mais de 80%

Com a epidemia de coronavírus ao redor do mundo, as taxas de afretamento de navios-tanque despencaram mais de 80%, já que a doença está pressionando as principais economias mundiais e custando ao setor centenas de milhões de dólares em negócios perdidos, segundo uma autoridade da indústria.

De acordo com informações do MoneyTimes, o secretário-geral da Câmara Internacional de Navegação (ICS), Guy Platten, classificou a epidemia de Covid-19 como “extremamente disruptiva" para o setor de transportes, desencadeando uma redução maciça das importações de matérias-primas pela China, já que as fábricas registraram paralisações e ainda estão iniciando o processo de recuperação.

“Em relação aos bens acabados, você tem contêineres vazios na China, por exemplo, e uma escassez de contêineres nos Estados Unidos, pois os produtos manufaturados não estão saindo da China e sendo transportados ao redor do mundo. Isso está afetando toda a cadeia de suprimento em todo o setor do transporte marítimo”, afirmou Platten.

