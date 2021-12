Após decisão judicial, comércio em Salvador fica fechado neste fim de semana

Os shoppings e o comércio de rua na capital baiana vão permanecer fechados neste sábado, 21, feriado nacional de Tiradentes, e no domingo, 22. A decisão liminar foi tomada pela juíza Irailce Figueroa, da 18ª Vara da Justiça do Trabalho de Salvador, que acatou uma solicitação do Sindicato dos Comerciários.

Segundo o presidente do sindicato, Jaelson Dourado, desde janeiro deste ano a categoria busca uma negociação com os empresários, por meio do Sindilojas, mas até o momento não houve acordo em relação à convenção coletiva dos trabalhadores.

"Para que o comércio abra aos domingos e feriados, deve haver um acordo, fundamentado pela lei municipal. Como não houve negociação, o comércio fica impossibilitado de abrir", esclarece Dourado.

Neste sábado, representantes da área jurídica e da diretoria do sindicato estarão nas ruas e shoppings da capital baiana para fiscalizar o funcionamento das lojas. As unidades que abrirem podem receber punições.

Dourado ressalta que o fechamento do comércio não pode resultar em prejuízos para o trabalhador, como desconto no salário ou registro de falta. "Há uma impossibilidade do funcionamento do trabalho. Se a loja quiser abrir com o dono, tudo bem, mas o trabalho em si não pode acontecer, assim como não pode haver prejuízo no salário dos trabalhadores", enfatiza.

Lei Trabalhista

O presidente do Sindilojas, Paulo Motta, explica que, com a reforma trabalhista, as empresas deixaram de ter obrigações que estavam vigentes na lei anterior.

Neste novo contexto, ele acusa o sindicato dos Comerciários de impor condições na convenção que não podem ser absorvidas pelos patrões, como questões relativas às homologações - que não precisam mais da intermediação do sindicato da categoria - e ao desconto sindical.

Em relação ao fechamento das lojas neste fim de semana, Motta destaca que está em andamento uma ação na 22ª Vara da Justiça do Trabalho para que o comércio possa funcionar neste sábado.

"Quando ao trabalho aos domingos, a lei federal é cristalina. Quem trabalha no domingo recebe uma folga durante a semana. Não há motivo para este obstáculo, já que a lei nº 10.101 diz que o trabalhador tem direito a esta folga", esclarece.

Motta ressalta ainda que a abertura do comércio também beneficia os trabalhadores, que recebem bonificações pelos dias trabalhados.

"Lamentavelmente, estamos vendo que o sindicato dos Comerciários está vulnerável, e a diretoria tenta barganhar situações que prejudicam os próprios trabalhadores. Quem trabalhar amanhã (sábado) recebe bonificação de R$ 42 e, no domingo, de R$ 32", diz.

O Sindilojas ainda aguarda a decisão da Justiça do Trabalho referente à abertura do comércio para este sábado e domingo.

