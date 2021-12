Após ataques à instalações na Arábia Saudita, preços do petróleo disparam

Houve, nesta segunda-feira, 16, uma crescente no preço do petróleo, em Londres, após os ataques à instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, que ocorreu neste final de semana. O ato criminoso resultou na perda de metade da produção do maior exportador mundial.

Por volta das 9h30 GMT (6h30 de Brasília) foi registrado alta de 9,52% no barril de Brent, referência na Europa. Esta crescente foi em comparação com a sexta-feira, 13, sendo negociado a US$ 65,97 no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Já nos Estados Unidos, o barril WTI subiu 8,71% e sendo negociado a US$ 59,36.

No momento de abertura do mercado, a cotação do barril disparou 19,5% em Londres, para US$ 71,95. Esta é considerada a maior alta intradia desde 14 de janeiro de 1991, durante a guerra do Golfo. O barril chegou a subir 15,5%, nos EUA, para US$ 63,3, a maior alta durante uma sessão desde 22 de junho de 1998.

Houve uma queda nos preços nesta segunda, após o presidente norte-americano Donald Trump autorizar o uso de estoques de emergência de seu país para assegurar a estabilidade do suprimento.

O Irã foi acusado pelos EUA por cometer o ataque, o país alegou que não há evidencias de que eles partiram do Iêmen. Já o Irã, rebateu informando que os Estados Unidos precisam buscar um pretexto para retaliar o país.

adblock ativo