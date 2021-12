Após acordo, lojas de Salvador voltam a abrir aos domingos e feriados

Após uma nova rodada de negociações realizada na tarde desta quinta-feira, 18, entre os Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas), Sindicato dos Comerciários e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), as lojas de Salvador, incluindo as dos shoppings, voltarão a abrir aos domingos e feriados.

O acordo, que foi firmado na 18ª Vara do Trabalho de Salvador e é válido até 18 de novembro, estabelece que o comércio da capital baiana poderá funcionar, com exceção apenas no 2º turno de eleições, dia 28 (domingo), quando não haverá expediente para os trabalhadores.

Com isso, as lojas estão autorizadas a abrir nos próximos feriados de 2 e 15 de novembro. Também foi decidido que a próxima segunda, 22, será feriado para comemorações do Dia dos Comerciários e o funcionamento estará suspenso.

Como a convenção coletiva 2018 entre empregadores do comércio e comerciários de Salvador ainda não foi finalizada, está marcada para o dia 30 (terça-feira), às 11h, uma nova reunião de conciliação, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT5).

