Após 3 adiamentos, ITIV de Salvador volta a ser julgado hoje pelo TJ-BA

Depois de três adiamentos do julgamento em menos de dois meses, a ação direta de inconstitucionalidade (Adin), movida pelo Ministério Público, contra a atual cobrança do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) volta hoje à pauta de apreciação do Tribunal de Justiça da Bahia. Desde o dia 12 de abril, o processo não pôde ser julgado pelo Conselho Pleno do TJ baiano, devido a um pedido de vista feito pelo desembargador Maurício Kertzman. Ontem, entretanto, ele confirmou, por meio da assessoria do órgão, que, finalmente, deve divulgar seu voto na sessão desta quarta-feira.

Caso nenhum outro desembargador volte a pedir vista do processo, que implica pedir mais tempo para analisar os argumentos das partes, a pauta poderá finalmente ser julgada hoje. A ação foi movida pelo Ministério Público desde 2014, quando a prefeitura de Salvador implantou uma nova sistemática de cobrança do tributo, no segundo ano do mandato do prefeito ACM Neto, na gestão do então secretário da Fazenda, Mauro Ricardo.

Após três anos em tramitação no TJ, na sessão do último dia 12 de abril, quando Kertzman pediu vista, a relatora do processo, desembargadora Dinalva Gomes Pimentel, votou pela inconstitucionalidade alegada pelo MP, em voto que foi acompanhado de imediato por 26 desembargadores – inclusive Roberto Frank, que é o relator de outra Adin movida contra a prefeitura da capital: a que questiona a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

No total, são 64 votos a serem computados. Apenas sete desembargadores já tinham se pronunciado de forma divergente da relatoria, ou seja, apoiando a defesa da Procuradoria Geral do Município. Há uma expectativa, no entanto, de que a maioria acabe acompanhando o voto de inconstitucionalidade da relatora Dinalva Gomes Pimentel, diante da quantidade de processos que dão vitória ao contribuinte em ações individuais. A prefeitura, entretanto, está disposta a recorrer, indo até o Supremo Tribunal Federal (STF), onde há decisões anteriores favoráveis à nova forma de recolhimento do tributo.

Entenda a questão

O ITIV era cobrado em Salvador na entrega das chaves de um imóvel novo ao comprador. Agora, a cobrança é feita na assinatura do contrato, antes até que a obra seja construída e o comprador tome posse. O Ministério Público questiona a antecipação do recolhimento do tributo antes da efetiva transferência do bem para o comprador, nos casos de venda de imóveis na planta, alegando até os casos de distratos, por exemplo.

"Não faz qualquer sentido, até pela natureza jurídica do tributo", como ressalta o promotor Paulo Modesto, assessor especial do MP para as matérias sobre constitucionalidade.

O valor do tributo também está sendo questionado pelo MP: o tributo corresponde a 3% do valor do bem, que agora é definido pela prefeitura – e não mais sobre o que foi negociado entre comprador e vendedor. "A questão é que, com a crise, os valores usados como cálculo pela prefeitura muitas vezes não acompanham a realidade de baixa do mercado".

adblock ativo