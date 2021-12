Após 20 anos, nota de R$ 100 hoje vale o equivalente a R$ 25

Ao longo de 20 anos de vigência do Real no Brasil, a moeda perdeu cerca de 75% do seu valor. O cálculo é do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, José Dutra Vieira Sobrinho. Segundo o economista, a inflação do Plano Real, medida pela variação do IPCA do IBGE de 1 de julho de 1994 a 1 de fevereiro de 2012 chegou a 299,26%.

Isto significa, conforme o estudioso, que a cédula de R$ 100 atualmente compra apenas 25% dos bens e serviços que adquiria em 1994. Da mesma forma, a nota de R$ 1 hoje compra o mesmo que uma moeda de R$ 0,25 comprava na época.

A perda do poder aquisitivo é calculada por uma fórmula matemática na qual se divide o valor nominal da moeda pela taxa de inflação somada a 1.

Apesar da queda de poder de compra da moeda, o estudioso relativiza a questão. Ele considera que, levando-se em conta que o cenário anterior representava um índice inflacionário que chegava a 5000%, a moeda ainda mantém poder aquisitivo.

adblock ativo