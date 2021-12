Aportes financeiros na área de Tecnologia da Informação avançam no Nordeste

Embora os polos de investimento e pesquisa em tecnologia estejam concentrados na região Sudeste, estados do Nordeste receberam, ao longo de 2017, e neste ano, mais aportes financeiros em tecnologia da informação (TI), sobretudo por iniciativas no Ceará e em Sergipe envolvendo empresas locais com conglomerados do setor.

Em todo o Brasil, a expansão no setor tecnológico cresceu cerca de 5,7%, no ano passado, segundo índice apontado pela Associação Brasileira de Empresas de Softwares (Abes). A procura por resultados mais eficazes e automatizados, com custos operacionais menores, vem motivando as empresas e investidores a procurarem serviços de TI, especialmente de computação em nuvem. No ano passado, só esse serviço de tecnologia movimentou R$ 2,25 bilhões no país.

O Estado do Sergipe é um exemplo nesse sentido. Através de parcerias com a IBM, Amazon e Microsoft, pequenas e médias empresas que atuam dentro e fora de Aracaju estão elevando seus investimentos em serviços de armazenagem de dados em nuvem.

A movimentação no setor fez com que grandes empresas promovessem eventos e treinamentos no estado. Em Aracaju, por exemplo, no ano passado o Google levou estudantes e profissionais de TI a conhecerem e discutirem avanços em computação em nuvem. Em fevereiro deste ano, foi a vez de empresários e responsáveis do Sergipe Parque Tecnológico (SergiTec) se reunirem para aproveitar o ritmo de investimentos e discutirem os planos para 2018. O foco dos empresários é atrair e sediar novas empresas em Sergitec aproveitando as melhorias ocorridas em comunicação e infraestrutura.

Investimentos

Em toda a região Nordeste, o estado do Ceará é o mais promissor em investimentos em TI. Parte desses recursos parte do governo estadual, que destinou, no início de 2018, quase R$ 2 bilhões no setor para serem aplicados ao longo dos próximos 10 anos. Além disso, 1,01% da receita tributária tem foco específico, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Funcap. Para os próximos 10 anos, a meta é investir R$ 9 bilhões na instituição.

Em fevereiro foi anunciada em Fortaleza, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), a criação de um centro de pesquisas tecnológicas voltadas para estudos em geografia e climatologia sobre o Oceano Atlântico O Atlantic Internacional Research Centre, ou AIR-Centre, é uma parceria do governo do Ceará com Portugal através do governo federal. No Estado cearense, o cenário é ainda mais otimista porque novos aportes financeiros devem surgir com a South Altantic Cable, uma rede de cabos submarinos de fibra óptica que faz a ligação direta entre o Brasil e a África. A iniciativa, com investimento de US$ 30 milhões em um complexo datacenter em Fortaleza, foi anunciada no dia 21.

