Aplicativo permite consultar abono salarial

O Ministério do Trabalho lançou um aplicativo para a consulta ao saque do abono salarial do PIS/Pasep – Ano-Base 2015. O download da ferramenta, inicialmente disponível apenas para o sistema operacional Android, pode ser feito por meio da Playstore. A consulta individual também pode ser feita pelo site verificasd.mtb.gov.br/abono. Não há previsão de disponibilidade para o sistema operacional iOS, segundo o ministério.

De acordo com levantamento da Coordenação do Abono Salarial do Ministério, mais de 1,46 milhão de pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis, que chegam a R$ 1,018 bilhão. São Paulo é o estado com mais saques pendentes – são 445,95 mil participantes do PIS/Pasep identificados, que ainda não retiraram um montante de R$ 305,53 milhões.

A região Sul é a segunda na lista de valores disponíveis, com um montante de R$ 182,27 milhões para 265,70 mil trabalhadores.

Prazo para saque

Além da disponibilidade do aplicativo, o prazo para saque, que se encerraria em 30 de junho, foi prorrogado até 28 de dezembro deste ano. "O prazo foi ampliado para beneficiar esses trabalhadores que estavam deixando o dinheiro para trás. É um recurso que pode ajudar muito no sustento dessas famílias e, por isso, é importante não deixar para a última hora. E agora ainda existe a facilidade de fazer a consulta pelo aplicativo do ministério", informou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ao Portal Brasil.

Vale ressaltar que este prazo prorrogado é referente aos saques do ano-base de 2015, uma vez que os de 2016 foram liberados em 27 de julho deste ano, e o prazo para saque será expirado em 29 de junho de 2018.

Quem tem direito

Tem direito ao dinheiro quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Os recursos do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada, podem ser sacados na Caixa Econômica Federal; e os do Pasep, para funcionários públicos, no Banco do Brasil.

adblock ativo