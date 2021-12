O Banco do Brasil lançou o aplicativo GeoMapa Rural, que permite aos produtores rurais capturar e transmitir ao banco as coordenadas geodésicas de áreas de cultivo que serão financiadas.



O Banco Central estabeleceu a obrigatoriedade dessas coordenadas para financiamentos de custeio agrícola e de alguns financiamentos de investimento (formação de lavouras permanentes e reflorestamento, por exemplo) de valor superior a R$ 300 mil. A partir do dia 1º de julho de 2016, essa obrigatoriedade vai abranger as operações com valores superior a R$ 40 mil.



O aplicativo permite a coleta das coordenadas sem a necessidade de rede de dados. A identificação da área pode ser feita percorrendo-se o perímetro da área a financiar ou marcando os vértices da área diretamente na tela do smartphone ou tablet (imagem do Google Maps). O usuário terá ainda a opção de editar a área selecionada na tela do aparelho.



Segundo o banco, o aplicativo está disponível no Google Play e na Apple Store.



Para os produtores rurais e empresas de assistência técnica que utilizam aparelho de navegação GPS, o BB também disponibiliza página na web, onde os arquivos poderão ser encaminhados ao banco.



Entenda como o aplicativo funciona:

Ag. Brasil Aplicativo captura coordenadas de áreas rurais a financiar

