Aplicativo auxilia usuários em tempo real com dados sobre transporte na ilha

Depois do acidente com a lancha Cavalo Marinho, na Baía de Todos-os-Santos, que vitimou 19 pessoas, em agosto, o número de acessos ao D’Maré aumentou consideravelmente. É o que asseguram os inventores do aplicativo, os baianos Wagner Alves, servidor público, e Paulo José Gonçalves, professor e morador da Ilha de Itaparica.

A ferramenta digital visa auxiliar os usuários, em tempo real, sobre os meios de transporte relativos à travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, com dados sobre horários, tarifas, condições de tempo e maré, entre outros, sejam relativos às linhas marítimas ou do sistema rodoviário complementar.

Em operação desde 2016 e já na segunda versão, o aplicativo baiano foi classificado pela Play Store com nota 4,7 (a máxima é 5). A criação também está entre os seis projetos selecionados pelo Grupo A TARDE na ação “A TARDE Inovação e Tecnologia”, lançada em agosto, durante a primeira edição, em Salvador, da Campus Party, evento internacional de tecnologia. Desde então, a curadoria da iniciativa vinha analisando os projetos e acaba de selecionar os seis vencedores, entre eles, o aplicativo de Wagner e do professor Paulo José.

Clara Luz (que fez um projeto de um contêiner coletor de água para o semi-árido), Helio Borges (conversor de energia), Michelle Melo (sistema de limpeza para painéis solares), Alex Correia (Projeto “Mosquito Zero”) e os estudantes Thiago, João e Matheus Miler (robô antibomba) também assinam os projetos ganhadores, entre 188 projetos inscritos. Todos estão sendo apresentados esta semana, em série de reportagens de A TARDE e também na rádio A TARDE FM (103,9).

No caso do transporte feito por lanchas, o aplicativo D’Maré, além de informações em tempo real, permite planejar a viagem com até uma semana de antecedência. Na nova versão, Wagner e o professor Paulo até incluíram espaços para divulgação de anúncios publicitários por parte do comércio da Ilha ou mesmo empresários do sistema de transporte, além de veiculação de atividades culturais, neste caso, gratuitas.

Os dois agora querem mais apoio, seja de investidores ou mesmo por meio de publicidade, que assegurem condições de ampliar os serviços, incluindo também, por exemplo, travessias para outras ilhas da Baía de Todos-os-Santos (Maré, Frades, etc), além de Morro de São Paulo. Diante da qualidade do produto, envolvendo trabalho de especialistas em programação e design, os investimentos iniciais foram de R$ 40 mil.

“Para ampliarmos mais, diante da boa aceitação pelo público, precisamos de parceiros, seja com publicidade ou mesmo de empresa que queira investir”, diz Wagner, que é bacharel em Direito e passou a se interessar pelas novas tecnologias digitais.

“Muita gente na ilha elogia e diz que mudou a rotina depois que baixou o aplicativo”, completa o professor Paulo José, impressionado com a repercussão do D’Maré. A ferramenta, por enquanto, está disponível apenas na plataforma Android. Mais informações podem ser obtidas na fan page no Facebook.

