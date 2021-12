Apesar de frustrações, mercado mantém apoio a Bolsonaro

Apesar das ameaças de furar o teto de gastos para garantir o Renda Cidadã, programa de distribuição de renda de Bolsonaro, e a esperada agenda de reformas não deslanchar, o mercado reluta em desembarcar de vez do governo.

Um dos motivos apontados pelo jornal Estadão, é a popularidade de Bolsonaro. “Ninguém, em sã consciência, vai comprar uma briga com um presidente com 40% de popularidade”, definiu um diretor de um grande banco brasileiro ao jornal.

Ainda conforme o veículo, para executivos de bancos de varejo, bancos de investimento e fundos, a avaliação é que itens importantes da agenda econômica devem demorar mais a avançar do que o prometido. No entanto, tanto pela forte posição do presidente quanto pela indefinição de outros nomes com chances eleitorais que defendam um ideário liberal, a estratégia atual do mercado é a de esperar para ver.

Outro ponto levantado por líderes do mercado financeiro é a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Se antes Guedes era um "superministro" e o "fiel da balança" de Bolsonaro com o alto escalão do empresariado, agora o ministro é visto como um problema.

“Se o Guedes estiver indo embora e o governo disser: estou trazendo dois nomes – um para o ministério e outro para a articulação política – que o mercado veja como capazes de empurrar as reformas administrativa e tributária, além das privatizações, todo mundo vai adorar”, disse um gestor de um fundo de investimento.

