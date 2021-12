Apenas 39% dos baianos entregaram a declaração do IRPF

A maioria dos baianos, assim como muitos outros brasileiros, está deixando para a última hora para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2013. Até às 16h de segunda-feira, 15, a Receita Federal havia recebido pouco mais de 430 mil declarações na Bahia, o que representa cerca de 39% do total esperado para o Estado, que é de 1 milhão e cem mil declarações até às 23h59 do dia 30 desse mês, quando termina o prazo de entrega.

Em todo o país, a Receita já recebeu mais de 10 milhões de declarações. A expectativa é de que, neste ano, a entrega supere a marca de 26 milhões, um recorde em relação aos anos anteriores. No ano passado, 25.244.122 declarações foram enviadas ao órgão.

De acordo com o auditor fiscal Demian Fagundes, porta-voz da Receita Federal na 5ª Região (Bahia e Sergipe), o fluxo da entrega das declarações desse ano segue ritmo semelhante ao apresentado em anos anteriores. "A tendência é que o fluxo cresça nessa reta final, como ocorre normalmente nas últimas semanas do prazo", destaca.

A recomendação é que os contribuintes evitem fazer a declaração em cima da hora. "O banco da receita está preparado para receber um volume grande de declarações. No entanto, podem ocorrer imprevisos, como uma pane no computador ou mesmo uma queda de energia, e as pessoas perderem os dados e o prazo", alerta.

A declaração pode ser feita pela internet ou por meio de disquete, que deve ser entregue em uma unidade da Caixa Econômica Federal (CEF) ou do Banco do Brasil (BB), durante o horário de funcionamento das agências. Quem perder o prazo para a entrega está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74.

As declarações também podem ser apresentadas por meio de tablets e smartffones (m-IRPF). A facilidade está disponível para contribuintes e somente para dispositivos móveis com sistemas operacionais android e iOS. Antes de iniciar o preenchimento, o declarante deverá aceitar os termos e condições da m-IRPF.

Os contribuintes que receberam rendimentos de pessoa física, os que estejam obrigados a declarar dívidas e ônus reais, os que auferiram ganho de capital, os que tenham recebido determinados tipos de rendimentos isentos ou com tributação exclusiva não podem utilizar a m-IRPF, conforme a Instrução Normativa 1339/2013.

São obrigados a fazer a declaração os que receberam R$ 24.556,65 ou mais no ano passado. Em 2011, o valor era de R$ 23.499,15. Os que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil em 2012, assim como os que apresentaram, em qualquer mês, operações de bolsa de valores ou lucro na venda de bens e receita bruta de atividade rural superior a R$ 122.783,25, também estão obrigados a declarar.

Caso opte pelo desconto simplificado, o contribuinte terá direito este ano (como nos demais) a 20% de abatimento na Declaração, índice limitado à quantia de R$ 14.542,60. Os que fizerem a declaração completa poderão abater um valor de R$ 985,96, correspondente ao pagamento de salário da empregada doméstica.

Para ter acesso às regras para a entrega da declaração basta acessar o site da Receita Federal e consultar a Instrução Normativa 1.333, publicada no Diário Oficial da União, em março.

Serviços gratuitos - Na capital baiana, algumas instituições de ensino superior oferecem serviços gratuitos para tirar duvidas e fornecer orientações aos contribuintes sobre o preenchimento da declaração, como a União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime), a Faculdade Visconde de Cairu, a Universidade Salvador (Unifacs) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba). O serviço integra atividades de extensão desenvolvidas por estudantes do curso de Ciências Contábeis.

Na Unifacs, o atendimento, que ocorre até o dia 30 desse mês, é prestado na Torre Norte do Campus Prof. Barros, na Avenida Luis Viana, na Paralela, de segunda a sexta, das 13 às 17h, e no sábado, das 8h às 12h. Os interessados podem obter mais informações pelo e-mail contabeis@unifacs.br. Já na Ufba, o atendimento vai até o dia 26, na Faculdade de Ciências Contábeis, na Praça da Piedade, Centro. Os contribuintes são atendidos de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h as 12h.

A Unime realiza atendimento no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, e na unidade da instituição localizada na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. A ação voluntária ajuda a população residente em ambos os municípios, bem como os colaboradores que receberam rendimentos tributáveis mensais, no ano de 2012, entre R$ 1.566,61 e R$ 3.911,63.

Em Lauro de Freitas, a consultoria será feita mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para uma instituição de caridade. Já no no Salvador Shopping, as declarações serão feitas em troca de duas latas de leite em pó. Quatro estandes foram montados à disposição da comunidade.

Na Faculdade Visconde de Cairu, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h, até o dia 27. É preciso levar um CD virgem, para gravação da declaração, 2 quilos de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó, além dos informes de rendimentos e demais documentos necessários para o preenchimento da declaração. Se possível, também é importante levar o CD do exercício anterior para recuperação de dados. A Fundação Visconde de Cairu fica localizada na Rua do Salete, nos Barris.

