Apenas 26% dos hotéis baianos estão aptos para vistoria

Dos 2.429 meios de hospedagem da Bahia registrados em um censo feito em 2017, a pedido do Ministério do Turismo, apenas 640 estão no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Isso significa que apenas 26% dos estabelecimentos baianos de hospedagem estão prontos para a vistoria que o ministério deve fazer no estado durante o mês de março. A multa para quem não cumprir regras pode chegar a R$ 854 mil.

"A maior parte dos estabelecimentos associados à ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia) está cadastrada. Mas há muita desinformação entre pequenos empreendimentos sobre o cadastro", afirma o presidente da ABIH-BA, Glicério Lemos, que garante fazer campanhas constantes de informação à sua base de empresas associadas.

O Cadastur funciona como um mapa dos serviços regularizados no Brasil, segundo a coordenadora regional do Cadastur na Bahia, Juliana Fagundes Maia. O cadastro, que é obrigatório, pode ser feito gratuitamente pela internet.

Certificado

O cadastro gera um certificado (para meios de hospedagem e agências, por exemplo) ou selo (para veículos e embarcações), que deve ficar visível aos turistas para assegurar a legalidade do local ou serviço.

A validade da certificação é de dois anos para empresas e de cinco anos para guias. Além de meios de hospedagem, o cadastro é obrigatório para agência de turismo, parque temático, acampamento turístico, organizadora de eventos, guia de turismo e transportadora turística.

De acordo com a assessoria do ministério, estabelecimentos flagrados sem cadastro ou com cadastro fora de validade serão considerados ilegais e podem ser autuados pelos órgãos de controle.

Em um primeiro momento a fiscalização será preventiva, com objetivo de informar das vantagens de ter os dados registrados, como acesso a financiamento em bancos oficiais, participação em cursos de qualificação e concorrência em licitações públicas.

Caso não regularize sua situação, o negócio poderá ser penalizado com multa que pode chegar a R$ 854 mil. O ministério ainda não tem previsão sobre quando plataformas online de aluguel de imóveis por temporada, como o Airbnb, serão afetadas pelo cadastro.

De acordo com o ministério, o cadastro visa promover o ordenamento e formalização dos prestadores de serviços do setor.

adblock ativo