Aparelhos de telefone são campeões em reclamação

O segmento de bens de consumo foi o que mais acumulou reclamações no Procon-BA em 2013, segundo levantamento feito pelo órgão. Foram 20.494 queixas contra 15.548 em 2012 (aumento de 32%). O aparelho de telefone - fixo ou celular - foi o produto com maior volume de processos.

Em seguida, aparece o segmento de serviços essenciais, com destaque para a telefonia fixa. O número de reclamações acumuladas neste segmento saltou de 3.338 para 6.134 queixas (aumento de 84%).

Para Filipe Vieira, assessor técnico do Procon, o resultado obtido pelo setor de telefonia em 2013 tem ligação com o aumento da renda média das classes C, D e E. "Além disso, esses consumidores estão mais informados e têm, hoje, acesso mais fácil aos órgãos de defesa", afirma.

Por outro lado, houve redução no volume de reclamações acumuladas pelo setor financeiro. Foram 13.402 reclamações em 2013 contra 14.355 em 2012 (queda de 7%).

Solução rápida

Para Ricardo Maurício Freire Soares, superintendente do Procon, a redução é resultado da intensa fiscalização do órgão. "Teve também adesão das instituições bancárias ao atendimento por carta de informações preliminares (CIP), que facilita a solução do problema do consumidor já no primeiro contato com a empresa", explica ele.

No mes que vem, o Procon pretende divulgar um balanço com os nomes das empresas que mais motivaram reclamações dos consumidores na Bahia.

Para este ano, Soares prevê aumento no número de reclamações recebidas, já que a ação itinerante do Procon será intensificada em Salvador e cidades da região metropolitana.

Mobilidade

"Vamos ao encontro do consumidor por meio do Procon Móvel, que democratiza o acesso ao órgão de defesa. O ônibus é equipado, informatizado e vai de bairro em bairro para tornar o atendimento mais acessível", detalha.

Segundo ele, para este ano ainda está prevista a ampliação do Procon Fone. O serviço oferecerá informações sobre direitos do consumidor, mas também terá central atendimento para recebimento de denúncias.

adblock ativo