Apagão foi causado por queimadas no Piauí, informa ONS

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou, por meio de nota, que o apagão que atingiu, nesta quarta-feira, 28, às 15h03, a Bahia e outros estados do Nordeste foi motivado por queimadas no Piauí, que provocou o desligamento de pelo menos duas linhas de transmissão. De acordo com o ONS, o blecaute totalizou um corte de carga de 10.900 megawatts (MW).

As linhas afetadas foram na cidade de Ribeiro Gonçalves, às 14h58, quando ocorreu o desligamento da primeira Linha de Transmissão de Ribeiro Gonçalves - São João do Piauí e, às 15h08, quando foi desligada a segunda linha Ribeiro Gonçalves - São João do Piauí.

Ainda segundo o ONS, com isso, o Sistema Interligado Nacional (SIN) identificou uma contingência dupla, que conduziu para a falta de sincronismo e separação da região Nordeste do restante do sistema.

Veja no mapa o local das queimadas:

