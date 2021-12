Anunciante ainda prefere mídia tradicional à digital

A propaganda é a alma do negócio. A velha máxima continua valendo, inclusive no novo mundo digital, mas agora o perfil do anunciante mudou: com a retração econômica, só se aposta atualmente onde se tem retorno garantindo, em veículos cujas marca, história de credibilidade e fidelidade de público realmente façam valer o investimento.

Essa foi a tônica da palestra do publicitário Alexis Pagliarini, ao apresentar nesta quarta-feira, 4, aos publicitários baianos os resultados da mais recente pesquisa sobre o mercado realizada pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro).

O estudo, realizado no ano passado, mostrou que, mesmo diante do crescimento da internet, as mídias tradicionais (TV aberta, rádios e jornais) lideram na preferência dos anunciantes que buscam retorno dos investimentos em publicidade.

Mídia digital

"O avanço da mídia digital é certo e grandioso, mas a percepção da propaganda por meio dos veículos tradicionais ainda tem grande força em termos de resposta para o cliente", disse Pagliarini, em evento na Casa do Comércio, em Salvador.

Diretor-superintendente da Fenapro, Pagliarini citou o exemplo da empresa detentora da marca Loreal. "Diante do crescimento da internet, a companhia chegou a ter campanhas apenas nas novas mídias sociais, mas que foi forçada a voltar atrás, pois não havia tido o retorno na mesma proporção, considerando as mídias tradicionais", informou.

De acordo com a pesquisa da Fenapro, pelo menos 71% das agências participantes revelaram que têm o jornal impresso, por exemplo, como mídia de retorno das ações de propaganda.

Diante, entretanto, de uma nova geração mais digital, ele defendeu a composição de um mix de mídias para o anunciante que contemple as duas realidades, com percentual de distribuição das peças a depender do público que se queira atingir. "Mas nada que, no momento, revele que o mercado hoje só é possível para a mídia digital, ao contrário", frisou.

Smartphones

Já o diretor de contas do instituto de pesquisa Ipsos Connect, Diego Oliveira, também palestrante do evento, enfatizou o crescimento do público da internet via plataformas móveis, como tablets e smartphones.

"Os veículos tradicionais mantêm, sim, sua força na propagação de ideias e anúncios, mas estão sendo cada vez mais acompanhados por um público que, ao mesmo tempo, interage a informação obtida por meio do celular, e a agência precisa atuar de acordo com essa nova realidade", disse.

