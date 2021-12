ANTT aprova desconto em pedágio da Via Bahia com efeito em dezembro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a 7ª revisão extraordinária do contrato de concessão das rodovias BR-116/324/BA e BA-526/528, explorado pela Via Bahia Concessionária de Rodovias, alterando a Tarifa Básica de Pedágio de R$ 2,21257 para R$ 2,20237, com um desconto de 0,46%. Os efeitos financeiros da decisão só começam a valer a partir da data da próxima revisão ordinária, em 7 de dezembro de 2015. O reajuste consta de resolução publicada no Diário Oficial da União.

adblock ativo