Antônio Ermírio de Moraes morre aos 86 anos

Morreu na noite deste domingo, 24, em São Paulo, aos 86 anos, o empresário e presidente de honra do Grupo Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes. Em nota oficial, o Grupo Votorantim comunica que Ermírio de Moraes faleceu em casa, por insuficiência cardíaca.

Antônio Ermírio era engenheiro metalúrgico formado pela Colorado School of Mines (EUA). Segundo de quatro filhos do casal Helena Rodrigues Pereira e José Ermírio de Moraes, criador do Grupo Votorantim, e iniciou sua carreira no Grupo em 1949.

Na década de 1950, já casado com Maria Regina Costa de Moraes, fundou a Companhia Brasileira de Alumínio e iniciou uma concorrência com os grandes produtores de alumínio, como Alcan, Alcoa e Vale. A empresa começou a operar em 1955, produzindo quatro mil toneladas. Cinquenta anos mais tarde, este número já havia subido para 400 mil toneladas.

Além da sua atividade empresarial, Antônio Ermírio publicou também ganhou destaque na área literária, que lhe rendeu a cadeira 23 da Academia Paulista de Letras. Escreveu cinco livros e produziu as peças de teatro "Brasil S.A.", "SOS Brasil" e "Acorda Brasil", que circularam por várias cidades do país.

Moraes deixa a esposa e nove filhos. O corpo do empresário será velado a partir das 9h desta segunda-feira, 25, no Salão Nobre do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e o cortejo sairá às 16h rumo ao Cemitério do Morumbi, onde o corpo será enterrado.

