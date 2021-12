Antaq arrendará terminais em portos de Salvador e Recife

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) abriu consulta e audiência pública sobre o processo de arrendamento dos terminais marítimos de passageiros dos portos de Salvador e de Recife.

Segundo avisos publicados no Diário Oficial da União (DOU), o objetivo é obter "subsídios para aprimoramento das minutas de edital, de contrato de arrendamento e dos documentos técnicos relativos à futura realização de certame licitatório" nos dois portos.

O prazo para envio de contribuições prossegue até o dia 17 de dezembro. As minutas e os outros documentos alvo da consulta estão disponíveis no site da Antaq.

No caso do Porto de Salvador, a audiência presencial será realizada no dia 10 de dezembro, em Salvador. Já a audiência relativa ao Porto de Recife está marcada para o dia 11 de dezembro, em Olinda (PE).

