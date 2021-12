ANS suspende a venda de 43 planos de saúde de 16 operadoras

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a venda de 43 planos de saúde de 16 operadoras no País a partir de quinta-feira, 19. Segundo a autarquia, a decisão foi motivada pelo não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e outras reclamações sobre os serviços, como negativas indevidas de cobertura.

Com a suspensão, as operadoras ficam impedidas de receber novos clientes nesses planos até comprovarem à ANS terem melhorado a assistência. Já para os beneficiários existentes, o atendimento permanece normal.

A suspensão é resultado do 15º ciclo do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia permanentemente as operadoras quanto às reclamações relativas à cobertura assistencial.

"A medida funciona em dois sentidos: por um lado, obriga as operadoras a melhorarem o atendimento para que voltem a comercializar esses planos para novos clientes; por outro, protege os beneficiários desses planos, já que evita a entrada de novos consumidores enquanto não houver comprovada adequação da assistência", destaca o diretor-presidente da ANS, José Carlos Abrahão, em nota.

Além de interromper a venda, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multas que variam de R$ 80 mil a R$ 100 mil. Das 16 operadoras com planos suspensos nesta etapa, 10 constavam na lista de suspensão do período anterior.

Veja lista de planos suspensos:

Salutar Saúde Seguradora S/A

Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia

Especial

Centro Trasmontano de São Paulo

Pleno

Gold I - Apto. Ambulatorial/Hospitalar

Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Coletivo Adesão Unimaster Enfermaria

Coletivo Adesão Unimaster Apartamento

Fundação Saúde Itaú

Especial I

Plano Especial I / Itub / In

Plano Executivo I / Itub / In

Básico

Unimed Anápolis Cooperativa de Trabalho Médico

Uniempresarial Estadual A

Cooperativa de Usuários Assistência Médico-Hospitalar do Sicoob Ltda - Vivamed Saúde

Viva Plus Enfermaria

Viva Plus Apartamento

Saúde Sim Ltda

Super Sim II Emp R1 ESC

Super Sim I Ade R1 ESC

Assistencia Medico Hospitalar Sao Lucas S/A

Plano Essencial Pj C/Co

Ambulatorial+ Hosp. Obstetrico Col. Adesao Bronze

Ambulatorial+ Hosp. Obstetrico Empresarial Bronze

Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas

Prime Class

Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda

Assefaz Rubi Apartamento Empresarial

Assefaz Rubi Apartamento

Medisanitas Brasil Assistência Integral À Saúde S/A

Medisanitas Especial Enfermaria Ce

Promed Assistencia Medica Ltda

Promed Plus Enfermaria

Promed Executivo - Enfermaria

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro

UniPart Alfa 2

Unipart Beta 2 (0114)

Unimed Delta 2

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unipart Alfa 2 (0114)

Unimed Alfa 2 (0114)

Unimed Beta 2

Unimed Alfa 2

Unimed Beta 2 Dental (0114)

Unimed Personal Quarto Coletivo

Unimed Alfa 2 Dental

Unimed Alfa 2 Dental PPE

Unimed Delta 2 Dental PPE

Unimed Ômega Plus

Centro Médico Fátima Ltda

Especial Express

Biovida Saúde Ltda

Unisis I/F Enfermaria

Unisis Ce Enfermaria

Caberj Integral Saúde S.A

Essencial 20 E

