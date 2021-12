ANP realiza leilão de campos do Recôncavo baiano

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, disse nesta quarta-feira, 26, em Salvador, que a agência pretende realizar até maio de 2018 um leilão de campos maduros envolvendo áreas na Bahia. Oddone esteve na capital baiana para divulgar os detalhes de outros campos, menores, mas nunca explorados pela Petrobras e que serão postos a leilão já em setembro, na 14ª rodada de licitações, prevista para o dia 27 do mês.

São áreas que, embora também interessem ao setor privado, não têm o mesmo apelo que os campos maduros, onde a atividade exige menos investimento por se tratarem de campos que já foram explorados durante anos pela Petrobras, mas que já não representam mais viabilidade para investimentos pela estatal.

Já os blocos de campos exploratórios contam com reservas de petróleo ou gás natural e nunca foram exploradas pela Petrobras por não representarem um volume de produção significativo, mas que podem ser lucrativos para as pequenas e médias empresas da área.

Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural (Abpip), cerca de 20 empresas estariam interessadas no leilão dos blocos exploratórios na Bahia, “com um interesse ainda muito maior caso estivessem em oferta os campos maduros”, como salientou o empresário baiano Anabal Santos Jr., diretor-executivo da Abpip.

Bahia

No caso da Bahia, serão leiloados, em setembro, 27 blocos exploratórios na Bacia do Recôncavo, abrangendo os municípios de Itanagra, Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Alagoinhas, Araçás, Aramari, Camaçari, Catu, Dias D’Ávila e Entre Rios. Em todo o país, serão ofertados, na 14ª rodada, 287 blocos em 29 setores de nove bacias sedimentares. Os chamados bônus de assinatura, que são os lances mínimos do leilão, variam entre R$ 44,5 mil e R$ 141 mil.

A vantagem da Bacia do Recôncavo é que, de modo geral, ela é considerada madura, por já ter sido densamente explorada pela Petrobras. Quando o governo sinalizou leiloar os campos maduros no programa de venda de ativos da estatal batizado de Projeto Topázio, 16 campos estavam situados na Bahia, a maioria na Bacia do Recôncavo. Pelos dados da ANP, o estado possui 114 campos e 105 blocos exploratórios. No mês passado, produziu 31.088 barris de petróleo por dia e 6,3 milhões de metros cúbicos de gás natural.

De acordo com a ANP, serão realizadas três rodadas de leilões nos meses de setembro e outubro. Para 2018 e 2019, outras seis rodadas já estão previstas.

