ANP: etanol cai em 13 Estados e sobe em 10 e no DF

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 13 Estados, subiram em outros 10 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em Sergipe, Paraíba e Amapá na semana encerrada no sábado, 22. Na semana anterior, o hidratado havia caído em 15 Estados, subido em nove e no Distrito Federal e permanecido estável em Alagoas e Bahia.

Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e mostram que no período de um mês os preços do etanol caíram em 16 Estados, subiram em outros 10 e ficaram estáveis no Distrito Federal.

Em São Paulo, principal Estado consumidor, a cotação subiu 0,05% na última semana, para R$ 1,895 o litro. No período de um mês, acumula queda de 2,12%.

Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Santa Catarina (0,92%), enquanto que a maior queda ocorreu em Goiás (-3,02%). No mês, o maior recuou foi observado justamente em Goiás (-6,30%), enquanto que o maior incremento ocorreu no Ceará (+0,89%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,55 o litro, no Estado de São Paulo, e o máximo foi de R$ 3,17/litro, no Amazonas. Na média, o menor preço foi de R$ 1,895 o litro, em São Paulo. O maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 2,914 o litro.

Etanol X gasolina

DE acordo com os dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas, o etanol continua competitivo nos Estados de Goiás, Paraná e São Paulo pela quarta semana consecutiva. Nos outros Estados e no Distrito Federal a gasolina continua mais competitiva.

Segundo o levantamento, o etanol equivale a 67,22% do preço da gasolina em Goiás. No Paraná, a relação está em 69,07% e em São Paulo, em 65,98%. A gasolina está mais vantajosa principalmente no Amapá, onde o etanol custa o equivalente a 96,61% do preço da gasolina - a relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.

O preço médio da gasolina em São Paulo está em R$ 2,872 o litro. Na média da ANP, o preço do etanol no Estado ficou em R$ 1,895 o litro.

adblock ativo