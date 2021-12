ANP: campo de Libra pode ser a maior descoberta do País

A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), anunciou nesta quinta-feira, 23, que o campo de Libra pode ser a maior descoberta já feita no Brasil. A afirmação se baseia em dados que a agência tem até o momento, e podem mudar quando forem feitas mais perfurações no local. "O dado novo mostra que Libra é muito grande, muito maior do que tínhamos até agora em mãos", disse. "É grandiosa."

Em 2010, uma consultoria havia feito uma estimativa de até 15 bilhões de barris recuperáveis. O volume foi posteriormente reduzido significativamente pela ANP, diante de novos dados. Com a perfuração do poço e dados de sísmica 3D, o volume foi novamente elevado, para entre 8 bilhões a 12 bilhões de barris. O maior campo produtor no Brasil, de Marlim, tem 2 bilhões de barris de petróleo recuperáveis.

Magda lembra que a Petrobras terá que participar como operadora de 30% de Libra, mesmo que não faça parte do consórcio vencedor. A Petrobras vai ter que acompanhar o maior valor ofertado em bônus de assinatura. Os leilões do pré-sal devem ser mais frequentes, podendo acontecer em 2015 ou 2016.

Segundo Magda, "dada a importância do leilão" do pré-sal, o governo decidiu antecipar a previsão de realização da licitação para outubro, quando seria realizada a oferta para campos de gás. Já o leilão de gás, inicialmente marcado para outubro, foi trocado pela previsão para o pré-sal, em novembro. O leilão contará com a presença da presidente Dilma Rousseff e ainda não tem data certa. O edital, segundo ela, deve ser publicado "em breve"

Libra será a única área ofertada. A ANP havia oferecido ao governo uma cesta de áreas que somavam estimativas de 40 bilhões in situ. Mas, diante dos novos dados de Libra, que pode ter, sozinha, todo o volume, o governo decidiu licitar apenas o prospecto.

adblock ativo