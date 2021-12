Ano começa com redução nos juros e desconto nas prestações

O ano começou com boas notícias para quem, como a bancária Rafaela Batista Duarte, 32 anos, sonha deixar o aluguel e adquirir a casa própria. É que os dois principais bancos públicos do País (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) seguem anunciando novas medidas com o objetivo de reduzir as taxas de juros para financiamento imobiliários.

Semana passada, a Caixa baixou os juros para imóveis acima de R$ 500 mil, de olho nos clientes de média e alta rendas. No final do ano passado, a mesma medida foi voltada para empréstimos abaixo de R$ 500 mil. Já o BB divulgou novas estratégias visando ao incremento da carteira imobiliária. Agora, terá desconto quem trouxer o salário para o banco, pagar prestações em dia, e mais um pouco para quem fizer os dois juntos.

Atenta a esse panorama de crédito facilitado e condições mais favoráveis, Rafaela já começou o planejamento financeiro para a compra do tão sonhado apartamento próprio. Esse, no entanto, não será a sua primeira investida.

"Caminho de volta" - Há cinco anos, ela chegou a comprar um imóvel, na região do São Rafael, mas resolveu se desfazer por conta da distância com relação ao local de trabalho, que fica no Centro da cidade. Passado todo esse tempo, ela agora quer fazer o "caminho de volta" - não para São Rafael, mas deixar de pagar aluguel e voltar a morar no que é seu. "Tenho duas filhas, uma de 5, outra de 12 anos, e penso no futuro delas", ressalta.

A moça tem um saldo de R$ 10 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e comemora o fato de os dois bancos já incluírem as despesas de cartório junto ao financiamento como um todo. "Se não fosse uma medida como essa, por exemplo, dificultaria muito os meus planos", diz Rafaela.

Para o gerente regional da Caixa, Marcos Vinicius Santana, as ações - que, entre outras, inclui o financiamento do Imposto de Transmissão de Imóvel - fazem parte do planejamento estratégico da instituição, de contemplar a média e a alta renda com taxas de juros mais próximas dos imóveis abaixo de R$ 500 mil. O objetivo, diz o gerente, é manter a liderança de mercado, que hoje é de 74% do financiamento imobiliário.

"Assim como classes mais baixas migraram para a classe média, nos últimos anos, brasileiros que antes pertenciam à classe média ascenderam para classe média-alta ou alta", afirma Santana. À frente das vendas de um empreendimento no Jardim Armação, o corretor Emmanuel Lopes, da Excelência Imobiliária, comemora a boa fase. "Nosso produto foi um sucesso de vendas. Só restam duas unidades. E em pouco tempo lançaremos outro aqui mesmo na rua".

