Anfavea mantém previsão de aumento nas vendas em 2014

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan, disse nesta quinta-feira, 04, que a entidade mantém a previsão de um aumento de 5,4% nas vendas de automóveis este ano, apesar dos dados fracos de novembro. "Não vamos ficar revisando a projeção todo mês, por isso mantemos os +5,4%, mas com forte viés de baixa, mais do que já tinha no mês passado", comentou.

Segundo ele, o feriado da Consciência Negra em algumas cidades em novembro prejudicou as vendas. Mesmo assim, a média diária superou 14 mil unidades, o que é um dado muito positivo, já que nos últimos meses o segmento lutava para atingir 13 mil unidades diárias. "Nós esperamos vendas melhores em dezembro, tanto em função do 13º salário, que entra na economia, como por conta do IPI, que temos plena convicção de que será aumentado em janeiro", afirmou.

Segundo dados apresentados pelo próprio Moan, porém, será muito difícil atingir a previsão de alta de 5,4% nas vendas este ano. O presidente da Anfavea explicou que, se em dezembro deste ano for registrado o mesmo volume de vendas de dezembro do ano passado, 2014 fecharia com queda de 7,6% nas vendas.

Moan, no entanto, não perde o otimismo. Ele, que sempre disse que o desempenho do segmento no segundo semestre deste ano seria bem melhor do que o observado nos seis primeiros meses, afirmou que no acumulado de julho e novembro as vendas aumentaram mais de 5% sobre a média dos seis primeiros meses do ano, a produção cresceu 5,5% e as exportações subiram 0,3%. "Se 2015 mantiver o mesmo nível do segundo semestre de 2014, o número fechado do próximo ano já será melhor do que este ano", afirma.

