Anfavea e Fenabrave pedem prorrogação do IPI

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) pediram nesta quarta-feira ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, a prorrogação da redução de IPI, que vence na próxima sexta-feira (31). Para convencer o governo, as entidades apresentaram os resultados da redução do tributo nas vendas e no emprego. Segundo o presidente da Anfavea, Cledorvino Belini, houve um aumento de 33,4% no licenciamento de veículos leves. A comparação foi feita com base na média diária entre junho e agosto, período em que o benefício está em vigor, em relação a maio.

Ele também argumentou que embora o governo tenha registrado uma perda de arrecadação de IPI, ganhou no recolhimento dos demais tributos. Belini afirmou que se forem considerados IPI, PIS/Cofins, ICMS e IPVA houve um aumento líquido no pagamento desses tributos de R$ 1,7 milhão pela média diária entre junho e agosto.

Belini disse que a perda de IPI no período foi de R$ 20,7 milhões, o que foi compensado pelo aumento do recolhimento dos demais tributos. Ele informou também que houve um acréscimo no emprego do setor em 3.100 postos de trabalhos, dos quais 2.700 foram gerados no período de vigência da redução do IPI. "Com estes dados o ministro ficou bastante tranquilo e agora está nas mãos dele qualquer decisão sobre a prorrogação do IPI. O setor pleiteia que haja continuidade", afirmou.

Belini disse que a Anfavea não solicitou um período para prorrogação. "O setor entende que seria melhor que continuasse a redução do IPI para que o mercado continue aquecido". Belini disse que está otimista em relação ao pedido feito ao governo.

O presidente do Conselho Deliberativo da Fenabrave, Flávio Meneghetti, que também participou da reunião, disse que a redução do IPI mostrou efetividade e que seria interessante que houvesse a sua continuidade.

