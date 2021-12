Aneel prevê novo reajuste médio de 10% na energia elétrica

Após a aprovação do reajuste de 32% na conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve anunciar um novo reajuste médio de 10% sobre as tarifas ao longo do ano.

Segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo, a correção - que ocorre uma vez por ano para todas as 64 distribuidoras de energia do país - deve afetar os consumidores de baixa tensão, como residência urbanas e rurais.

Cada distribuidora tem uma data, entre fevereiro e dezembro, para a análise e aprovação dos novos valores. Por meio deste reajuste é feita a correção da inflação, alterações no custo dos encargos setorias, contratos de compra de energia e manutenção e operação.

Em 2015, além deste reajuste ordinário, também foi feito um extraordinário, que impactou em 23.4% no preço da energia. Também foram elevados os preços das bandeiras tarifárias.

A bandeira vermelha, que está em vigor, subiu de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos para R$ 5,50 (alta de 83%).

