Aneel leiloa linhas de transmissão na Bahia

O leilão de transmissão realizado nesta quarta-feira,13, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo, negociou 14 lotes com empreendimentos localizados nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Foram arrematados 3.402 km de linhas de transmissão e subestações que acrescentam 7.265 megavolt-amperes (MVA) em capacidade de subestações ao sistema.

O maior deságio, de 15,07%, foi verificado no Lote M, arrematado pela WPR Participações Ltda. O valor ofertado pela empresa, de R$ 59,5 milhões, foi menor que o teto da *Receita Anual Permitida (RAP) * estabelecido pela agência para o lote de R$ 70,1 milhões.

O lote está localizado na Bahia e servirá para expandir o sistema de transmissão da região sul baiana para adequado atendimento aos consumidores dessa localidade.

A WPR também arrematou outro lote de empreendimentos na Bahia com deságio de 14,05%. O lote E aumentará a capacidade de transmissão da interligação Nordeste-Sudeste.

