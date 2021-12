Aneel e Coelba descartam risco de faltar luz durante a Copa

Apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) admitirem atrasos nas obras de distribuição realizadas para a Copa do Mundo de 2014, ambas descartam a hipótese de falta de energia durante o evento. Por meio de nota, o superintendente de Engenharia da Coelba, Sérgio Mello, afirma que as três obras atrasadas em Salvador vão ser concluídas até o final de fevereiro, junto com a Arena Fonte Nova.

As obras que estão fora do prazo são a Linha de Distribuição em Alta Tensão Matatu - Fonte Nova; a Subestação Fonte Nova; e a Linha de Distribuição em Média Tensão Subestação Fonte Nova. A parte civil já foi concluída e atualmente estão sendo montados os equipamentos.

A Companhia explica que, pelo cronograma original informado à Aneel, as obras deveriam ter sido concluídas em dezembro. O atraso de dois meses ocorreu devido a realização de alguns ajustes na fase inicial dos projetos.

Transmissão - Em resposta à matéria publicada ontem na Folha de S. Paulo, intitulada "Para Aneel, há risco de faltar luz na Copa", a Agência afirmou, em nota publicada em seu site, que os atrasos não representam risco de falta de energia durante o evento. As obras, de baixa complexidade, permitiriam sua implantação em prazos muito curtos. A Aneel lembrou que o relatório se refere à situação no terceiro trimestre de 2012.

O diretor-geral da Agência, Nelson Hubner, também pronunciou-se a respeito e garantiu que não vai haver problemas desse tipo durante a Copa. Mas disse à Agência Brasil que a tendência do País para os próximos anos é acionar um maior número de termelétricas para suprir a sua necessidade energética.

Por telefone, a assessoria de comunicação da Aneel explicou que as obras são uma exigência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) de que haja uma dupla alimentação energética por subestações diferentes com o intuito de prevenir a falta de luz.

"Pente fino" - Sobre o risco de apagão, que envolve os sistemas de transmissão de energia, a assessoria de comunicação informou que equipes próprias e do Ministério de Minas e Energia (MME) estão passando um "pente fino" nas instalações para prevenir problemas como os que algumas regiões do País experimentaram no ano passado.

O relatório concluído pela Aneel no início de dezembro indica que 92 dos 163 empreendimentos de distribuição de energia previstos para a Copa do Mundo estão descumprindo o cronograma. Em Salvador, três dos quatro projetos encontram-se nessa situação (75% das obras atrasadas).

As capitais que mais preocupam, segundo o documento, são Porto Alegre, com 25 das 26 obras fora do prazo (96% atrasadas), e Brasília, que tem apenas um dos 11 empreendimentos dentro do prazo (90,9% atrasadas).

Ao contrário da capital gaúcha, Brasília vai participar da Copa das Confederações. A primeira partida do evento, em 15 de junho deste ano, vai acontecer na capital federal. Uma das linhas de distribuição de energia do Estádio Mané Garrincha deveria ficar pronta em março, mas será concluída em junho.

Outras capitais, de acordo com o relatório, merecem "especial atenção": Manaus (50% atrasadas); Rio e Belo Horizonte (41% atrasadas). Apenas Fortaleza e Recife estão com as obras de distribuição em dia.

adblock ativo