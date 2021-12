Aneel discute custos para importação de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inicia nesta quarta-feira, 4, as discussões para definir os cálculos dos custos de transmissão de energia elétrica gerada em outros países. As audiências públicas terminam em 3 de abril.



No último dia 24, a Aneel autorizou mudança nos prazos dos contratos - de um por mês para um por semana - com o intuito de facilitar a transmissão de energia gerada em países vizinhos.



Os contratos de transmissão continuam com validade mínima de um dia, não podendo se repetir até que o prazo - que era mensal e agora é semanal - se esgote. Esses acordos de transmissão preveem intercâmbios, com a compensação da energia que foi disponibilizada anteriormente nos sistemas de transmissão que ligam o Brasil a outros países, como a Argentina e o Uruguai, ainda em fase de conclusão.



Com a nova regra, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) terá autorização para contratar o uso do sistema de transmissão com qualquer agente habilitado para importação e/ou exportação de energia elétrica. Estão incluídos ainda a contratação do uso do sistema de transmissão e o uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais.

