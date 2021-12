Aneel confirma bandeira vermelha patamar 2 para julho

A bandeira vermelha no patamar 2 irá se manter no mês de julho. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa está no nível mais alto de cobrança desde o mês de junho em função do acionamento das geradoras térmicas para compensar os baixos níveis nos reservatórios de água no Brasil.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) alerta que durante este período a demanda de mais eletrodomésticos ligados cresce, já que há crianças de férias em casa, o que resulta em um consumo maior de energia.

Para evitar que a conta de luz não fique tão alta, existem alguns controles que podem ser feitos em casa, como estabelecer horários para uso de eletrônicos, evitar usar o ar condicionado em excesso, evitar manter aparelhos e lâmpadas ligados sem necessidade.

