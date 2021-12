Aneel autoriza reajuste médio de 6,21% para contas de energia na Bahia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira, 16, o reajuste médio de 6,21% para as tarifas de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). As novas tarifas entram em vigor a partir de 22 de abril.

Ao calcular o reajuste, a Aneel considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O reajuste para os consumidores residenciais e comerciais será de 6,67%. Já para os consumidores industriais será de 5,09%.

O pagamento antecipado de um empréstimo de 2014 feito pela Companhia contribuiu para reduzir o reajuste em aproximadamente 2,92%.

Atualmente a Coelba atende 6 milhões de unidades consumidoras localizadas no estado da Bahia.

