Aneel aprova reajuste tarifário de 15% para a Coelba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 15, o reajuste tarifário da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), com efeito médio de 15,35% a ser percebido pelos consumidores. Para os consumidores conectados à alta tensão, o reajuste será de 16,04%. Já os consumidores ligados à baixa tensão, como os residenciais, o aumento será de 15%. As novas tarifas vigoram a partir de 22 de abril.

De acordo com a Aneel, o principal componente do reajuste foi o gasto com a compra de energia, que aumentou 7,68% em relação ao processo tarifário anterior. A Coelba atende 5,4 milhões de unidades consumidoras no Estado.

