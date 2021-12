Aneel aprova nova redução em custos de energia da Coelba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 16, a revisão tarifária pelo 3º Ciclo Periódico para a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), com redução média de 7,92% nas contas de luz. Para os consumidores residenciais e de baixa renda, a queda pode chegar a 10,53%; unidades de baixa tensão, 9,90%; de alta tensão, 4,03%.

Os índices aprovados nesta terça devem incidir nas tarifas já reduzidas em janeiro e começarão a ser aplicados a partir do dia 22 deste mês. No início do ano, a tarifa da concessionária baiana para os consumidores residenciais teve uma queda de 18,96%, como parte do pacote do governo federal de redução do custo da energia elétrica. Com o novo corte, os baianos podem acumular uma redução de até 29,49% na conta de energia.

Em matéria publicada pelo Portal A TARDE, no dia 1º de fevereiro deste ano, a Aneel estimava uma redução média nas contas de luz de 4,16%. Entretanto, a redução estabelecida nesta terça é 3,76% superior a prevista.

Para a nova definição da tarifa, foram considerados diversos fatores, entre eles os custos com encargos setoriais e tributos - que representam cerca de 33% do total da conta média de energia; despesas com a compra e transmissão de energia (36,6%); custos de operação, manutenção, expansão do sistema, administração do serviço e remuneração dos investimentos (30,4%).

Esta é a segunda redução da tarifa de energia na Bahia em 2012. Em 24 de janeiro, entraram em vigor os efeitos da Lei 12.783/2012, que diminuiu os encargos setoriais e os custos de geração e transmissão. As tarifas residenciais na ocasião reduziram 18,96% e as industriais em 22,56%.

Com a nova redução ocasionada pela Revisão Tarifária da Coelba, as tarifas de energia no estado já estão 26,4% menores em relação ao início do ano. No total, 27,5% da redução para consumidores residenciais, e 25,7% para industriais.

