Andre Brandão renuncia a presidência do Banco do Brasil

O Banco do Brasil anunciou em comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 18, a saída do presidente da estatal, André Brandão. Ele entregou pedido de renúncia ao cargo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , ao ministro da Economia, Paulo Guedes e ao presidente do Conselho de Administração do Banco, Hélio Lima, com efeitos a partir de 1º de abril.

A indicação do novo presidente do BB seguirá as normas previstas no Estatuto do banco, afirmou o comunicado.

André Brandão tomou posse como presidente do Banco do Brasil em 22 de setembro de 2020, em substituição a Rubem Novaes. A saída de Novaes , causou turbulência no mercado em meio ao anúncio inesperado. Contudo, houve uma maior tranquilidade em meio às informações sobre o seu sucessor.

De acordo com o blog da Andreia Sadi, do site G1, Brandão e Bolsonaro tiveram atritos em janeiro. O anúncio de fechamento de agências do banco e da abertura de dois Programas de Demissão Voluntária irritou o presidente da República. Desde então, a saída de Brandão do banco passou a ser vista como questão de tempo.

Brandão tem mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro. Além do HSBC, já trabalhou também no Citibank, entre São Paulo e Nova York.

