Anatel tenta alcançar meta para desligar sinal analógico

A 28 dias da data programada para o desligamento do sinal analógico da TV aberta em Salvador e em outras 19 cidades do entorno da capital baiana, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) corre contra o tempo para atingir a meta de 93% de residências ligadas no sinal digital.

>>Serviços 4G terão impactos positivos com faixa liberada

Isso porque, por causa de uma decisão tomada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a transição só ocorrerá quando essa faixa for alcançada até a data marcada.

Se isso não ocorrer, esclarece o presidente da Anatel, Juarez Quadros, o desligamento será adiado – fato que já ocorreu em Brasília e em Goiânia, quando a transição se deu nas regiões metropolitanas desses locais.

Até então, 86% dos domicílios estão recebendo o sinal digital nos 20 municípios da Grande Salvador que terão o sinal analógico desligado, de acordo com dados divulgados pela agência.

A medição, feita na primeira quinzena de julho pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope), será refeita na semana programada para o desligamento, contou Quadros, a fim de verificar se a meta de 93% foi atingida. A margem de erro do levantamento, feito por amostragem em entrevistas nas residências, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

“[A meta de 93%] É só uma meta de transição, porque, em todos os lugares, 100% da população estava assistindo TV digital 60 dias após o desligamento do sinal analógico", afirma Antônio Marteleto, presidente da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos que administra o processo de digitalização dos canais de TV e rádio.

Kits gratuitos

A instituição – composta pelas operadoras de telefonia Tim, Vivo, Claro e Algar Telecom – foi uma das partes que participaram, na manhã desta , na sede da Anatel em Salvador, de uma coletiva de imprensa para divulgar informações sobre a transição.

No mesmo dia, na sede administrativa dos Correios, na Pituba, mais um kit gratuito composto por conversor e antena digitais, de número 430.000, foi entregue a famílias carentes beneficiárias de programas sociais do governo federal. O objetivo é que outros 108 mil sejam distribuídos, alcançando o número de 538 antenas.

Quando acontecer, estima o presidente da Anatel, o desligamento do sinal analógico da televisão em Salvador e nos outros 19 municípios do conglomerado terá impacto sobre cerca de 1,450 milhão de domicílios.

Para o restante da Bahia, a transição está programada para novembro de 2018, de acordo com o presidente da Seja Digital. Estão incluídos nesta programação as regiões de Vitória da Conquista, Juazeiro e Feira de Santana.

Ainda em 2017, o cronograma prevê o mesmo processo para a Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, e as regiões metropolitanas de Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Santos e Vale do Paraíba, todos municípios paulistas.

adblock ativo