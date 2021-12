Anatel suspende promoção da TIM de ligações ilimitadas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendeu nesta quinta-feira, 15, a promoção da TIM "Infinity Day", que oferece ligações ilimitadas para a mesma operadora por R$ 0,50 ao dia.

O motivo é uma possível sobrecarga e a queda na qualidade no serviço de telefonia do país, informa o presidente da Anatel, João Rezende. Ainda segundo Rezende, a TIM não apresentou à Anatel quais seriam os impactos da ação no serviço. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta, 16.

Em julho deste ano, a Anatal já havia atuado contra três operadoras por causa da má qualidade dos serviços. As empresas aceitaram investir e melhorar as redes e o serviço prestado e voltaram a comercializar seus produtos pouco tempo depois.

A TIM foi a operadora mais punida e, assim como as demais empresas, ainda não cumpriu todo o plano de melhoria de sua rede definido pela agência. Isso torna, na avaliação de técnicos, um motivo para que seja proibida de lançar uma nova promoção ainda mais agressiva do que o plano Infinity, que a levou a ter problemas.

Em nota, a empresa informa que "foram transmitidos para a agência todos os detalhes técnicos e mercadológicos da iniciativa, que é limitada em 19 cidades".

adblock ativo